У Мінкульті назвали умови, коли концерти можна продовжувати під час 'жовтих' тривог

Організатори мають завчасно підготувати чіткий план дій, забезпечити доступ до укриттів та оперативно інформувати відвідувачів про рівень загрози.

Міністерство культури України затвердило рекомендації щодо організації та проведення масових культурних і розважальних заходів у разі встановлення жовтого рівня загрози засобів повітряного нападу. Про це повідомили на сайті відомства.

"Організатори мають завчасно підготувати чіткий план дій, забезпечити доступ до укриттів та оперативно інформувати відвідувачів про рівень загрози. Водночас людина має отримувати всю необхідну інформацію, щоб самостійно ухвалювати рішення щодо подальшого перебування на заході", - розповіла Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики України - Міністерка культури України Тетяна Бережна.

Зазначається, що згідно з новими правилами встановлення жовтого рівня загрози не означає автоматичного відкладення, припинення або скасування заходу. Організатор може ухвалити рішення про його початок чи продовження, якщо забезпечені необхідні умови безпеки, зокрема доступ до укриття для всіх відвідувачів, учасників і персоналу.

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До початку заходу організаторам рекомендується визначити укриття та зручні маршрути до нього, перевірити місткість, забезпечити вільний доступ до евакуаційних виходів, призначити відповідальних за моніторинг безпекової ситуації та інформування людей.

Важливо, що кількість відвідувачів має визначатися з урахуванням можливості розмістити в укритті також персонал, виконавців та інших учасників заходу. Там додали:

"Під час жовтого рівня загрози захід може розпочатися або продовжитися, якщо є доступне укриття достатньої місткості, забезпечений фактичний доступ до нього та відвідувачі знають маршрут руху. Людина при цьому має право самостійно залишити місце проведення заходу та перейти до укриття. Організатор повинен забезпечити таку можливість і за потреби допомогти з переміщенням".

У разі встановлення червоного рівня загрози до початку події захід не розпочинається. Якщо червоний рівень встановлено вже під час заходу, організатор припиняє його проведення, інформує людей про найближче укриття та забезпечує організований перехід до нього.

Нові оповіщення про тривоги в Україні

Торговельно-розважальні центри Києва оновили правила роботи під час "жовтого" та "червоного" рівнів тривоги. Деякі з них продовжуватимуть працювати у разі дронової загрози.

Під час "жовтого" рівня загрози, який означає дронову небезпеку, продовжать працювати, зокрема, River Mall, Dream, Piramida, Retroville, Art Mall і Victoria Gardens.

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