У Києві прорвало колектор - цілу вулицю залило стічними водами (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі ПАТ “Київводоканал”, сьогодні, 15 січня 2013 року, по вул. Борщагівській для пришвидшення ремонтно-відновлювальних робіт на Виборзькому колекторі була здійснена спроба проводити роботи не лише вночі, коли найменший водорозбір, а й вдень.

Як зазначають в “Київводоканалі”, стічні води, згідно з технологією проведення подібних робіт, були перенаправлені з Виборзького до розташованого поряд тимчасового напірного колектора. Будівельні бригади розпочали ремонтні роботи. Однак, через значний водорозбір, тимчасовий напірний колектор почав перенавантажуватися. Щоб зменшити силу потоку у тимчасовому колекторі, необхідно було перевести стоки назад до Виборзького. З цією метою терміново було прийнято рішення про припинення робіт на аварійній ділянці Виборзького колектора та підняття звідти людей, які знаходилися всередині.

Для цього знадобився певний час, протягом якого відбувся вилив стоків на поверхню.

За даними прес-служби підприємства, наразі виконання робіт із санації тимчасово припинено, вилив стічної рідини усунуто. Проводяться роботи з дезінфекції дорожнього полотна. Надалі ремонтні роботи будуть продовжені у звичному режимі.

Як нагадали в “Київводоканалі”, впродовж 2012 року на Виборзькому колекторі, який перебуває в аварійному стані, трапилося три серйозних аварійних ситуації: у березні - по вул. Борщагівській, 126; 26 липня —-по вул. Борщагівській, 128; 27 листопада - на розі вулиць Борщагівської та Янгеля.

Нині триває санація Виборзького каналізаційного колектора на відрізку вул. Борщагівська 126-128. Загалом, станом на 15 січня, проведено санацію 66-ти метрів труби. Роботи виконує “Київпідземшляхбуд”.

У грудні 2012 року місто виділило 3,2 млн грн на проведення санації, що становить майже половину усієї необхідної суми. Незабаром очікується надходження решти коштів.

Загальна довжина ділянки колектора, що потребує термінової санації, становить 123 метри. Планується, що усі роботи на зазначеній ділянці будуть завершені до кінця січня 2013 року.