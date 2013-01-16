У Москві думають, що Янукович приїде до Путіна «зі старою кашею»

Про це пише газета «Известия» (№006 від 16 січня), посилаючись на джерело в найближчому оточенні В.Януковича.

Водночас прес-секретар Президента Росії Дмитро Пєсков повідомив виданню, що в Кремль поки не надходило ніяких відомостей щодо візиту В.Януковича до Москви.

«Нам невідомо, чи збирається Президент Янукович до Росії. Зустріч із Володимиром Путіним на лютий не запланована», - сказав Д.Пєсков і додав, що Кремль не володіє інформацією про те, що українська сторона відмовилася вступати до Митного союзу.

Директор Міжнародного інституту політичної експертизи Євген Мінченко вважає, що візит, скоріш за все, буде «ритуальним», але при цьому може принести приватні результати.

«У Москві можуть бути підписані якісь тактичні угоди. Приміром, про зближення технічних стандартів України і Митного союзу. Тим більше, що це не складно й не особливо суперечить лінії Києва на євроінтеграцію», - вважає він.

Експерти не впевнені в тому, що лінія В.Януковича на євроінтеграцію є остаточною, зазначає газета. «Українські лідери вже який рік намагаються сидіти на двох стільцях. І Брюсселю, і Москві офіційний Київ із однаковою щирістю говорить про стратегічне партнерство. Думаю, що Кремлю все ж таки слід прийняти українського Президента й послухати, що запропонують українці: стару кашу або щось нове», - сказав у коментарі виданню директор московського Центру політичної кон'юнктури Сергій Міхеєв.

Тим часом голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив газеті, що Київ і Москва наблизилися до вирішення газового питання напередодні саміту з ЄС.

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«Ми не можемо втратити російський ринок, і Європа це розуміє. Ви колись чули, щоб Захід говорив щось погане на адресу Росії? Він ніколи не забороняв нам дружити з сусідами. Якщо ми підпишемо Угоду про асоціацію з Євросоюзом, до нас хлине потік товарів. Але нашу продукцію Захід поки брати не готовий. Нам потрібно модернізуватися, й це краще робити разом із Росією», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, запланований на 18 грудня робочий візит В.Януковича до Російської Федерації було перенесено.

Прес-служба Президента України зазначала, що темами зустрічі президентів України і Росії були визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, в першу чергу в енергетичній і торгово-економічній сферах. Зокрема – вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – зазначили в прес-службі.