Експерт: Янукович не може в доступній формі пояснити Путіну, чого хоче

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач висловив на прес-конференції у Києві.

"Ми маємо справу з технічними відмовками, посиланням на якісь технічні процедури та експертний персонал. Але насправді за цим криється відсутність політичної волі й політичного рішення. Українсько-російські відносини у минулому році закінчилися на паузі. Є проблема, бо Президент Янукович не може пояснити Президенту Путіну в доступній формі, як саме він хотів би вмонтувати Україну у Митний союз", - сказав В.Горбач.

На його думку, пояснення причин скасування наприкінці минулого року візиту В.Януковича до Москви тим, що експерти не підготували деякі висновки, є формальним.

"Це звичайна дипломатична гра про пояснення причин, чому справа не просувається вперед. Звичайно, українська влада має рацію в тому сенсі, що їй треба вийти і на європейські ринки, і зберегти російський ринок, ринок СНД. Цей стратегічний підхід зрозумілий, правильний та об'єктивний. Але як так хитро все повернути, поки що чіткого плану і ясності немає", - сказав експерт.

"Я думаю, що спочатку все-таки потрібно підписати Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, поставити таким чином російське керівництво перед фактом незворотності цього процесу і намагатися підбирати формули іншого співробітництва, очевидно, через угоду про зону вільної торгівлі з СНД. Цього для української сторони було б достатньо, а про те, щоб Митний союз не застосував якихось санкцій - про це треба домовлятися", - наголосив В.Горбач.

На його думку, українське керівництво розраховує після підписання угоди з ЄС на більшу поступливість і готовність російського керівництва йти назустріч позиції України.

"Український розрахунок полягає в тому, що учасники Митного союзу будуть таким чином стимульовані до перегляду своїх внутрішніх взаємин та документів, у тому числі установчого характеру. Це якоюсь мірою наївний розрахунок перехитрити Росію, але іншого варіанту в українського керівництва, очевидно, просто немає, тому і йде така гра", - підкреслив експерт.

У свою чергу, директор Інформаційно-аналітичного центру "Перспектива" Павло Рудяков прогнозує, що у 2013 році уряд України змінить риторику щодо Митного союзу.

"У 2013 році Митний союз та Європейський Союз існуватимуть у паралельних світах, але мені здається, що у нашого керівництва зовнішньополітичного відомства, а можливо, і на найвищому рівні риторика по відношенню до Митного союзу зміниться, там знайдуться ті позитиви, які ми поки ще не бачимо. Може обіграватися цифра збільшення товарообігу між Росією й Україною, але по суті змін в цьому році я не очікую", - зазначив він.