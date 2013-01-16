Тюремники кажуть, що ніяких заяв від соратниць Тимошенко не чули

Жінки - народні депутати України Олександра Кужель, Тетяна Слюз та Людмила Денисова не заявляли про приєднання до акції громадянської непокори екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові сказав заступник начальника управління ДПтСУ в Харківській області Андрій Лапінський.

“У нас немає такої заяви. Вони нам не заявляли такого ані письмово, ані усно. І побачення буде продовжуватися ще більше трьох годин”, - підкреслив А.Лапінський.

Він зазначив, що в разі, якщо депутати після завершення чотиригодинного короткострокового побачення не покинуть приміщення, вони порушать закон. А.Лапінський висловив сподівання, що побачення завершиться у встановлений термін. Він відмовився говорити про те, які стосовно депутатів можуть бути застосовані заходи, якщо вони відмовляться покидати приміщення.

“Побачення ще продовжується. Будемо дивитися, як буде розгортатися ситуація”, - сказав А.Лапінський.

Як повідомляв УНІАН, жінки-депутати від опозиції сьогодні прибули до екс-прем’єра, аби, серед іншого, оглянути палату Ю.Тимошенко, кімнату, в якій знаходяться монітори відеоспостереження, кімнату, де проводяться медичні процедури, а також поспілкуватися з медичним персоналом.

Через деякий час після початку зустрічі депутатів з екс-прем’єром захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко повідомив, що жінки приєдналися до акції громадянської непокори Ю.Тимошенко і відмовляються покидати лікарню.

Пізніше прес-служба «Батьківщини» поширила заяву депутатів О.Кужель, Л.Денісової і Т.Слюз про їх приєднання до акції Ю.Тимошенко і намір залишатися з нею у лікарні, доки вимоги лідера опозиції не будуть виконані.

«Після всього побаченого і почутого ми заявляємо про приєднання до акції громадянської непокори, оголошеної лідером опозиції», - йдеться в заяві жінок-депутатів від «Батьківщини».

Це означає, підкреслили О.Кужель, Л.Денісова і Т.Слюз, що «з цієї хвилини ми постійно, в цілодобовому режимі перебуватимемо разом з Юлією Тимошенко у приміщенні лікарні «Укрзалізниці», доки вимоги не будуть виконані; і нас не налякають ані ваші камери, ані ваші брудні методи».

Довідка УНІАН. 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори.

У відкритому листі на ім’я Президента України В.Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”.

Також Ю.Тимошенко відмовилася повертатися в свою палату у лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.