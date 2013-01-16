Головлікар лікарні Тимошенко попросив журналістів на вихід

Головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові Михайло Афанасьєв, попросив журналістів, які зараз з народним депутатом України Арсеном Аваковим перебувають на 9 поверсі лікарні перед медичним блоком, де утримується екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, залишити приміщення медичного закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав М.Афанасьєв, який підійшов до А.Авакова.

«Журналісти повинні залишити о 20.00 це приміщення. У нас є розпорядок дня»,- сказав М.Афанасьєв. Він також зазначив, що на 9 поверсі лікарні знаходиться операційна і зараз тут перебувають важкохворі пацієнти.

«Це все-таки відділення реанімації. Тут знаходяться важкохворі, коли тут влаштовуються акції, особливо якщо це шумні акції, то це вкрай негативно для цих пацієнтів», - зазначив головлікар. Він також додав, що після 20.00 до цього приміщення можна потрапити лише через приймальне відділення. За словами М.Афанасьєва о 22.00 у медичному закладі настає відбій.