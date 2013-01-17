Янукович нагадує «реформаторам», що пальці в двері їм ніхто не засовував

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Комітету з економічних реформ.

За словами Президента, на сьогодні можна зробити висновок, що наміри і декларації щодо проведення реформ були великі, а рівень виконання цих обіцянок є дуже низьким.

Він зауважив, що хотів би почути від прем’єр-міністра України Миколи Азарова та людей, які відповідали за ті чи інші напрямки реформ, чому так сталось.

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За словами В.Януковича, всі мають усвідомити, що задекларовані обіцянки необхідно виконувати.

“Я хотів би, щоб ми з вами усвідомили: якщо ми щось декларуємо, ми зобов’язані це виконувати, ніхто, як кажуть, пальці в двері не засовує і не примушує брати на себе зобов’язання. Можеш, здатний, вважаєш за доцільне - приєднуйся, будь-ласка, будеш ініціювати — ще краще”, - сказав Президент.