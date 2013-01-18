Мажоритарники з фракції ПР «встали в позу» і не здають картки для голосування
Народний депутат України (фракція Партія регіонів) Віктор Бондар заявив, що мажоритарники, які увійшли до фракції ПР, не здають карток для голосування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у програмі “Громада” на хмельницькому обласному ТРК “Поділля-Центр” 17 січня.
“Після вступу нам (мажоритарникам - УНІАН) висунули вимогу: здати картки для голосування, аби вони голосували синхронно. Мовляв, така фракційна дисципліна. Ось тут ми встали у позу: картки не здаємо, оскільки балотувалися по округах та давали обіцянки людям”, - зазначив В.Бондар.
Як приклад В.Бондар навів голосування за законопроект про декриміналізацію статей Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, за якими засуджено Юлію Тимошенко та Юрія Луценка, коли вісім депутатів-мажоритарників з фракції ПР проголосували “за”.
Як повідомляв УНІАН, 11 січня ц. р. Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення міжнародно-правових зобов'язань України».
Як свідчать дані поіменного голосування на сайті парламенту, за дане рішення проголосував лише 161 (при необхідних 226 — УНІАН) із 389 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. З 99 членів фракції «Батьківщина», «за» проголосували 75 депутатів, не проголосувало четверо та 20 депутатів фракції були відсутні.
Натомість «за» висловились 8 народних депутатів із фракції Партії регіонів (Яків Безбах, Віктор Бондар, Віктор Жеребнюк, Олег Кулініч, Віктор Развадовський, Григорій Смітюх, Юрій Шаповалов та Нестор Шуфрич).