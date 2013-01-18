Мажоритарники з фракції ПР «встали в позу» і не здають картки для голосування

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у програмі “Громада” на хмельницькому обласному ТРК “Поділля-Центр” 17 січня.

“Після вступу нам (мажоритарникам - УНІАН) висунули вимогу: здати картки для голосування, аби вони голосували синхронно. Мовляв, така фракційна дисципліна. Ось тут ми встали у позу: картки не здаємо, оскільки балотувалися по округах та давали обіцянки людям”, - зазначив В.Бондар.

Як приклад В.Бондар навів голосування за законопроект про декриміналізацію статей Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, за якими засуджено Юлію Тимошенко та Юрія Луценка, коли вісім депутатів-мажоритарників з фракції ПР проголосували “за”.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня ц. р. Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення міжнародно-правових зобов'язань України».

Як свідчать дані поіменного голосування на сайті парламенту, за дане рішення проголосував лише 161 (при необхідних 226 — УНІАН) із 389 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. З 99 членів фракції «Батьківщина», «за» проголосували 75 депутатів, не проголосувало четверо та 20 депутатів фракції були відсутні.

Натомість «за» висловились 8 народних депутатів із фракції Партії регіонів (Яків Безбах, Віктор Бондар, Віктор Жеребнюк, Олег Кулініч, Віктор Развадовський, Григорій Смітюх, Юрій Шаповалов та Нестор Шуфрич).