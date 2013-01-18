Головне за день: огляд топ-новин

ЗМІ: Напівголих соратниць Тимошенко силою викинули з палати

Соратниць Юлії Тимошенко, трьох народних депутаток викинули з поверху, де перебуває ув’язнена. Арсен Аваков завив, що в однієї із них стався серцевий напад.У пенітенціарній службі сказали, що депутаток «попросили» з лікарні на законних підставах.

Філарет звернувся до Вселенського Патріарха щодо автокефалії церков

Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет вважає, що Всеправославний Собор має розглядати питання автокефалії церков за їх участі.

Кужель: Тимошенко сидить без світла і не може стати на праву ногу

Народний депутат Олександра Кужель розповіла подробиці їхнього відвідування Тимошенко. За словами депутаток, вони знайшли камери відеоспостереження в туалеті і душі Тимошенко.

Шкіль проситиме політичного притулку

Народний депутат України 6-го скликання Андрій Шкіль планує 22 січня, в День соборності України, попросити політичного притулку в Чехії. В МВС запевняють, що підстав для кримінального переслідування Шкіля в Україні немає.

Азаров: Україна готова підвищити тарифи на ЖКП для деяких верств населення

Україна готова піти на диференційоване підвищення тарифів на комунальні послуги для населення, для досягнення компромісу з МВФ про відновлення програм фінансування.

Тимошенко навідріз відмовилася їхати до суду

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко знову подала письмову заяву про те, що участі у засіданні суду в справі ЄЕСУ не братиме. За її відсутності суд відмовився розглядати справу і переніс слухання на 12 лютого

Власенко: Я думав, що Тимошенко померла, кілька хвилин вона мене не впізнавала

Екс-прем’єр-міністр України Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, знаходиться в критичному стані. Андрій Кожемякін заявив, що Тимошенко не пам’ятає, коли до неї приходив захисник Сергій Власенко і коли співробітники СБУ начебто намагалися проводити слідчі дії. Опозиція вимагатиме розслідування обставин, які призвели до погіршення стану здоров’я Тимошенко.

Опозиція невідкладно збиратиме 150 підписів для позачергової сесії ВР

“Батьківщина” підтримує ініціативу “УДАРу” про скликання позачергової сесії ВР у зв’язку з ситуацією, що склалась навколо Тимошенко.

Пшонка заявив, що Тимошенко замовила вбивство Щербаня

ГПУ завершила розслідування кримінальної справи щодо вбивства Щербаня. За висунутим звинуваченням екс-прем'єр-міністру загрожує довічне ув'язнення. Як заявив Пшонка, замовлення вбивства Лазаренком і Тимошенко Щербаня відбувалося на грунті бізнес-інтересів та розповів деталі ймовірного злочину. Соратники ж Тимошенко заявили, що влада перейшла всі межі здорового глузду.