Соратники Тимошенко: влада перейшла всі межі здорового глузду

В партії “Батьківщина” розцінюють як замовну заяву генерального прокурора України Віктора Пшонки про причетність екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко до організації вбивства народного депутата Євгенія Щербаня.

Про це йдеться в заяві “Батьківщини”, текст якої переданий УНІАН.

В партії наголошують, що 18 січня стало найганебнішим днем в історії української правоохоронної системи, коли влада продемонструвала повну, абсолютну зневагу до прав людини та норм закону.

“Вранці за прямим наказом Януковича «Беркут» за підтримки бритоголових молодиків застосував фізичну силу до жінок-народних депутатів, які приєдналися до лідера опозиції Юлії Тимошенко в акції громадянської непокори та упродовж двох днів підтримували нашого лідера в лікарні. Був брутально порушений закон та права людини. День продовжився черговим судовим фарсом у харківському суді. А апогеєм ганьби надвечір стало озвучене генпрокурором замовлення Януковича про намір засудити лідера опозиції Юлію Тимошенко до довічного ув’язнення”, - підкреслюється в заяві.

В “Батьківщині” наголошують, що влада перейшла всі межі здорового глузду і досягла дна правового нігілізму та морального падіння. “Розуміючи, що в брудних порожніх справах проти Юлії Тимошенко найближчим часом поставить крапку Європейський суд з прав людини, поплічники Януковича пішли на зухвалий і брехливий відчайдушний крок”, - заявили в опозиційній партії.

Як повідомляв УНІАН, В.Пшонка сьогодні, 18 січня, заявив, що Генеральна прокуратура України закінчила розслідування кримінальної справи щодо вбивства у 1996 році Є.Щербаня, підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем’єр-міністри України Юлія Тимошенко і Павло Лазаренко.

“Я хочу сказати, що завершено розслідування кримінальної справи по вбивству народного депутата Щербаня. Ті, хто скоїв цей злочин, відбувають довічне покарання, але є і були замовники цього тяжкого злочину. Слідство Генеральної прокуратури України в рамках нового Кримінального процесуального кодексу закінчило кримінальну справу, де висунуло підозру Тимошенко в організації вбивства. Зібрані матеріали досудового слідства, що свідчать про те, що Тимошенко дійсно замовила це вбивство разом з Лазаренком”, - заявив В.Пшонка.

За словами генпрокурора, сьогодні слідча група приїхала до Харкова, щоб вручити Ю.Тимошенко «підозру про скоєння цього злочину».

За його даними, Ю.Тимошенко вже почала ознайомлюватися з документом, яким їй висунуто підозру про причетність до організації вбивства Є.Щербаня.

В.Пшонка також повідомив, що висунута екс-прем’єр-міністру підозра, згідно з Кримінальним кодексом, передбачає покарання до довічного ув’язнення.