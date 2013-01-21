В Україну йде похолодання до 25° морозу
Синоптики попереджають про небезпеку ожеледиці через великі температурні перепади на цьому тижні
Директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда заявляє про ускладнення на цьому тижні погодних умов, які викликані великими температурними перепадами і можуть призвести до ожеледиці на дорогах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Кульбіда повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.“Небезпечних явищ протягом поточного тижня слід чекати - це ожеледь, ожеледиця на дорогах, у південних областях - тумани і в Карпатах - лавинна небезпека”, - сказав він.
За його словами, на поточному тижні територією України перемістяться кілька атмосферних фронтів, які зумовлять опади - у північних областях переважно у вигляді снігу, у західних - мокрого снігу, у південних, східних та центральних областях - дощ з переходом у сніг.
“При зміні повітряних мас слід чекати посилення ожеледних явищ і ожеледиці на дорогах, також налипання мокрого снігу”, - повідомив він.
М.Кульбіда поінформував, що 21-23 січня температурний режим не буде змінюватися суттєво. Зокрема, у західних та північних областях вночі очікується від 3° до 8° морозу, а вдень - близько 0°. В той час як на півдні, сході і в більшості центральних областей температура повітря вночі буде плюсовою, а вдень досягатиме 3-8° тепла, на півдні - 9 тепла°, а в Криму - від 9 до 14° тепла.
Водночас, починаючи з 24 січня, синоптики прогнозують зниження температури на 4-7 градусів, а протягом 25-27 січня - подальше зниження.
“Вночі у північних, західних та центральних областях очікується 12-17° морозу, місцями на півночі - 20-25° морозу, а в денні години - від 7 до 13° морозу”, - уточнив директор Гідрометцентру.
М.Кульбіда також повідомив, що у південних областях, у Закарпатській, Луганській та Донецькій областях температурний режим буде вищим - вночі 5-10° морозу, вдень - 0-5° морозу, а в Криму збережеться тепла погода.