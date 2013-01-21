В Україну йде похолодання до 25° морозу

Директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда заявляє про ускладнення на цьому тижні погодних умов, які викликані великими температурними перепадами і можуть призвести до ожеледиці на дорогах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Кульбіда повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Небезпечних явищ протягом поточного тижня слід чекати - це ожеледь, ожеледиця на дорогах, у південних областях - тумани і в Карпатах - лавинна небезпека”, - сказав він.

За його словами, на поточному тижні територією України перемістяться кілька атмосферних фронтів, які зумовлять опади - у північних областях переважно у вигляді снігу, у західних - мокрого снігу, у південних, східних та центральних областях - дощ з переходом у сніг.

“При зміні повітряних мас слід чекати посилення ожеледних явищ і ожеледиці на дорогах, також налипання мокрого снігу”, - повідомив він.

М.Кульбіда поінформував, що 21-23 січня температурний режим не буде змінюватися суттєво. Зокрема, у західних та північних областях вночі очікується від 3° до 8° морозу, а вдень - близько 0°. В той час як на півдні, сході і в більшості центральних областей температура повітря вночі буде плюсовою, а вдень досягатиме 3-8° тепла, на півдні - 9 тепла°, а в Криму - від 9 до 14° тепла.

Водночас, починаючи з 24 січня, синоптики прогнозують зниження температури на 4-7 градусів, а протягом 25-27 січня - подальше зниження.

“Вночі у північних, західних та центральних областях очікується 12-17° морозу, місцями на півночі - 20-25° морозу, а в денні години - від 7 до 13° морозу”, - уточнив директор Гідрометцентру.

М.Кульбіда також повідомив, що у південних областях, у Закарпатській, Луганській та Донецькій областях температурний режим буде вищим - вночі 5-10° морозу, вдень - 0-5° морозу, а в Криму збережеться тепла погода.