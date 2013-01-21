"Зимовий ярмарок" пройде на території стадіону «Олімпійський» в Києві

23-26 січня на території стадіону «Олімпійський» (Київ, вул. Велика Васильківська, 55) пройде "Зимовий ярмарок».

Відвідувачів чекає широкий асортимент пропозицій: жіночий та чоловічий одяг, дитячий одяг, взуття, трикотаж, білизна, вироби із шкіри та хутра, косметика, парфумерія, біжутерія, шкіргалантерея, головні убори, парасольки, сувеніри, дитячі іграшки та інше.

Якщо Вас цікавлять вироби з хутра та шкіри - саме час відвідати цю виставку-ярмарок. Великий вибір шуб, дублянок, хутряних пальто, головних уборів, шкіряних курток, рукавичок, сумок та інших аксесуарів - це можливість придбати обновку для себе і своїх близьких.

Виставки-ярмарки на стадіоні «Олімпійський» все більше стають популярними у киян і гостей міста завдяки широкому асортименту товарів та зручному розташуванню. Місце дуже зручне: біля стадіону «Олімпійський» є просторі парковки, поруч дві станції метро - «Палац Спорту» та «Олімпійська».

Відвідайте «Зимовий ярмарок» в новому павільйоні на стадіоні «Олімпійський»!

Ярмарок працюватиме 23-26 січня з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/654