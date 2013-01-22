Лікарню, де перебуває Тимошенко, оточив «Беркут»

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщина», за словами народного депутата Олега Медуниці, який перебуває на місці подій, сьогодні зранку він та інші народні депутати зустрілись з головним лікарем, який пообіцяв, що о 12.00 до Ю.Тимошенко пустять її захисника, народного депутата Сергія Власенка.

«Але після цього на територію лікарні приїхав цілий автобус співробітників спецпідрозділу «Беркут», які зайшли з чорного ходу і піднялись на поверх, де знаходиться Юлія Тимошенко», - сказав народний депутат.

При цьому, за словами О.Медуниці, головний лікар не зміг відповісти на запитання, хто викликав «Беркут» і що вони роблять на території лікарні.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар харківської обласної орагіназації ВО “Батьківщина” Юлія Германова, до Харкова прибули народні депутати Арсен Аваков, О.Медуниця, Валерій Головко та С.Власенко. За словами Ю.Германової, близько 11.00 С.Власенка не пустили до Ю.Тимошенко.

За її словами, С.Власенку не пояснили, чому об 11.00 не можна зайти до екс-прем’єра.

Ю.Германова зазначила, що народні депутати піднялися на 9-й поверх лікарні, щоб пересвідчитися, що С.Власенка о 12.00 допустили на зустріч до Ю.Тимошенко.

А.Аваков, О.Медуниця та В.Головко супроводжують С.Власенка, але не мають наміру добиватися зустрічі з Ю.Тимошенко.