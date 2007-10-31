НУ-НС: ніхто з депутатів не відмовлявся і не відмовиться від коаліції з БЮТ

У блоці “Наша Україна – Народна самооборона» спростовують інформацію про те, що кандидат в депутати від цієї політичної сили Ігор ПАЛИЦЯ відмовився підписати зобов`язання приєднатися до демократичної коаліції.

Про це «Главреду» повідомив представник НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

При цьому він заявив, що проблеми зі збором підписів під зобов`язанням про приєднання до коаліції із БЮТ дійсно існують. Проте йдеться «про технічні аспекти, а не політичні демарші». За словами Р.ЗВАРИЧА, частина кандидатів від НУ-НС зараз знаходиться на лікарняному, а хтось перебуває в закордонних відрядженнях. Прізвища тих, хто ще не встиг поставити свій автограф під документом, Р.ЗВАРИЧ «з етичних міркувань» називати відмовився. Втім, відзначив, що підпис І.ПАЛИЦІ під документом вже стоїть: «Щодо цього прізвища я можу підтвердити: підпис ПАЛИЦІ під зобов`язанням дійсно стоїть».

Як повідомлялося раніше, сьогодні деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що деякі кандидати в депутати від НУ-НС відмовилися підписувати документ, який свідчить про те, що всі члени майбутньої парламентської фракції підтримують ініціативи створення демократичної коаліції з БЮТ. У їх числі були названі секретар РНБО Іван ПЛЮЩ та І.ПАЛИЦЯ.