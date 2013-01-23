У ПР пояснили заяву Тимошенко про непричетність до справи Щербаня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.



«Остання різка заява Тимошенко, в якій вона відкидає свою причетність до справи Щербаня, пов'язана з неможливістю політизувати кримінальний процес, як це вийшло у її команди з газовою справою, за якою вона зараз відбуває покарання», - стверджує В.Олійник.

За його словами, «Юлія Тимошенко намагається усіма способами уникнути відкритого і голосного кримінального судового процесу за її звинуваченням у замовному вбивстві Євгена Щербаня. Вона боїться не стільки самого суду, скільки доказів, які будуть пред'явлені стороною звинувачення. Вона боїться, що люди дізнаються правду про темні плями її біографії середини 90-х».

Депутат-регіонал відзначив, що, зробивши заяву про непричетність до справи Є.Щербаня, Ю.Тимошенко ні словом не обмовилася, чи знає вона членів бандитського угрупування Кушніра. «Якщо вона мовчить з цього питання, то це доводить, що вона з ними знайома», - вважає він.

«Якщо у результаті відкритого процесу суспільство визнає її провину, це буде кінцем кар'єри політика Тимошенко», - заявив В.Олійник. На його думку, «для цього є всі передумови: за версією звинувачення, у вбивстві Є.Щербаня у неї був присутній прямий корисливий мотив – переділ ринку газу і можливість це зробити разом з Павлом Лазаренком».

«Справа Щербаня – кримінальна. І її не вдасться подати на Заході як політичне переслідування опозиції. Це розуміє і Тимошенко, і її захист. Тому вона сьогодні марно розраховує на європейський суд і міжнародні інстанції», - заявив депутат від ПР.

Як повідомлялося, Ю.Тимошенко 22 січня заявила про непричетність до вбивства Є.Щербаня. Вона висловила переконання, що звинувачення на її адресу будуть знехтувані міжнародними судами.

"Таку відверту брехню буде неважко спростувати у міжнародних судах. Саме у міжнародних, тому що ціну судам, прокурорам, слідчим в Україні всі добре знають, і не варто про це говорити зайвий раз", - зазначається у зверненні Ю.Тимошенко, розміщеному на сайті партії "Батьківщина".

Ю.Тимошенко пов'язує висунення їй звинувачень у справі Є.Щербаня з побоюваннями щодо її перемоги на президентських виборах 2015 року.