Єхануров: в уряді Тимошенко я не працюватиму за жодних обставин

Юрій Єхануров відкидає для себе можливість обіймати будь-яку посаду в уряді Юлії Тимошенко. Про це він сказав в інтерв`ю Газеті по-українськи.

"Єдиною умовою моєї участі в роботі коаліційного Кабміну буде фаховий характер робочої команди. А брати участь в групі за інтересами або клубу популістів не збираюся. Таким чином в уряді Юлії Тимошенко я не працюватиму за жодних обставин. Усе", - сказав він.

Видання наводить лист, який Юрій Єхануров 30 жовтня передав голові ”Нашої України” і політради НУ-НС В’ячеславові Кириленку та учасникам переговорів із БЮТом з боку ”Нашої України — Народної самооборони”.

У документі - список з 9 питань, по яких, за словами Єханурова, треба дійти згоди перш ніж підписувати коаліційну угоду.

Раніше у ЗМІ з`явилися повідомлення про те, що нібито між Єхануровим і НУ-НС на засідання президії Народного союзу "Наша Україна" було знайдено компроміс і Єхануров підписав зобов`язання увійти до коаліції демократичних сил, яку мають намір створити НУ-НС і БЮТ.