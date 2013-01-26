Депутат Держдуми: не Януковичу робити вибір за Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в Держдумі Росії під час парламентської зустрічі на тему: «Зв'язки зі співвітчизниками».

«У тій самій Україні кажуть, що наш цивілізаційний вибір європейський. Цивілізаційний вибір це не те, що ми робимо зараз. Це те, що зробили до нас наші предки. У випадку Росії й України це був той цивілізаційний вибір, який зробив князь Володимир у 988 році, коли прийняв православ'я з Візантії, і не Януковичу робити сьогодні цивілізаційний вибір за Україну», - заявив В.Никонов.

При цьому він наголосив, що в Росії поважають територіальну цілісність і незалежність України.

«Україна, яка, безумовно, є «Русским миром», де всі розмовляють російською так чи інакше, гірше чи краще. Різниця між нами - росіянами і українцями - полягає в тому, що три століття ми були під монголами, а ви – під поляками», - сказав депутат Держдуми РФ.

За його словами, на жаль, в Україні часто тон задають політичні сили, які вибудовують альтернативну ідентичність на підставі «двох зрадників і лузерів – Мазепи і Петлюри».

В.Никонов заявив, що це робиться замість того, щоб створювати єдину ідентичність величезної цивілізації, яка спустилася з Карпатських гір і заселила територію сучасної України, а згодом й весь величезний континент.

Він наголосив, що ця цивілізація заснувала Форт Росс (колишнє російське поселення на побережжі Північної Каліфорнії, було засновано в 1812 році – УНІАН), проклала людині дорогу в космос і подолала найстрашнішого ворога в історії людства – фашизм.

Російський депутат упевнений, що це єдина цивілізація, яка має набагато більш серйозне коріння, ніж та, яка побудована «навколо фігур двох зрадників і лузерів».