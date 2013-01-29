Власенко каже, що радник Лазаренка вказав на Тимошенко після арешту дружини

Радник колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка Петро Кириченко змінив свої покази щодо причетності екс-прем’єра Юлії Тимошенко до вбивства народного депутата Євгена Щербаня після того, як у 2011 році його дружину 2,5 місяці протримали у Лук’янівському СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Восени 2011 року дружина пана Кириченка приїхала в Україну продати належну їй нерухомість. Випадково покупцем цієї нерухомості стала дружина народного депутата України із групи Портнова Володимира Пилипенка. Оскільки квартира була під арештом, пані Ізабелла Кириченко пообіцяла допомогти зробити адвокату, вона ж посередник, вона ж рієлтор, і вона принесла такі документи, які в подальшому виявились сфальшованими. Пані Кириченко була заарештована”, - сказав С.Власенко.

Він наголосив, що дружина П.Кириченка утримувалась під арештом у Лук’янівському СІЗО протягом 2,5 місяців.

“Саме під час перебування пані Ізабелла Кириченко в Лук’янівському СІЗО Петро Кириченко несподівано різко змінив покази”, - стверджує С.Власенко.

Захисник Ю.Тимошенко наголосив, що П.Кириченко знає більше, ніж розповідав у 2001 році. При цьому, за словами С.Власенка, навіть в цій ситуації П.Кириченко не зміг назвати жодної конкретної дати, жодного конкретного місця, жодних конкретних подій.

“Це все описується загальними фразами, незважаючи на те, що новий Кримінальний процесуальний кодекс вимагає від прокуратури у повідомленні про підозру зазначати всі конкретні відомі їм деталі. Жодних деталей не зазначено”, - зауважив С.Власенко.

Він зазначив, що онкохвору І.Кириченко 2,5 місяці протримали в СІЗО і потім звільнили. “А ще через місяць її випустили до Сполучених Штатів Америки”, - додав С.Власенко.

За його словами, жінка адвокат-посередник-рієлтор була засуджена, але після цього кримінальну справу проти неї було закрито.

«Це безпрецедентна в українській історії ситуація, коли після вироку кримінальна справа була закрита. Не вирок скасований, а кримінальна справа закрита», - наголосив С.Власенко.

Крім того, він повідомив, що влітку 2012 року з усього нерухомого майна Кириченків, яке багато років перебувало під арештом, несподівано було знято арешт, а всі кримінальні справи проти П.Кириченка були закриті.

“Тому це єдиний свідок, якому, напевно, можна вірити після таких обставин. Це, напевно, кришталево чистий свідок, який 15 років мовчав, а потім під тиском Генеральної прокуратури все згадав”, - наголосив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи про вбивство в 1996 році Є.Щербаня, підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем'єр-міністри України Ю.Тимошенко і П.Лазаренко.

Довідка УНІАН. Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнано 8 осіб. Трьох з них засуджено до довічного ув’язненння, інших - до позбавлення волі на термін від 11,5 до 15 років.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня.

У серпні 2011 року Р.Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США проти П.Лазаренко.

15 вересня 2012 року екс-майор Микола Мельниченко на своїй сторінці у Facebook написав, що колишній прем'єр-міністр П.Лазаренко в 1996 році організував вбивство Є.Щербаня, а Ю.Тимошенко і партнер П.Лазаренка по бізнесу П.Кириченко нібито оплатили послуги кілера.