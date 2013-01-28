Брок: Кузьмін міг би довести відповідальність Тимошенко за плями на Місяці

Про це Е.Брок заявив в інтерв’ю «Німецькій хвилі», коментуючи висунуті Ю.Тимошенко звинувачення щодо причетності до вбивства народного депутата України Євгена Щербаня.

Як сказав Е.Брок, «ми мусимо констатувати, що перший заступник генпрокурора Кузьмін продовжує свою боротьбу з Ю.Тимошенко і накопичує безліч обвинувачень, які так само мало виправдані, як і всі попередні. Міжнародна спільнота в цьому вже переконалася. Це є свідченням вибіркового правосуддя. Обвинувачення в убивстві вже давно були спростовані як безпідставні. І в даному разі йдеться про те, щоб знищити Ю.Тимошенко як політика і людину».

На зауваження про те, що для притягнення до відповідальності за вбивство немає терміну давності, тож, можливо, слід вивчити нові докази слідства стосовно Ю.Тимошенко, європарламентарій відповів: «Але ж нові докази також некоректні. Свідки з боку Тимошенко у переважній більшості не визнаються та не отримують права висловитися. Ми маємо справу з вибірковим правосуддям. Кузьмін, якби була його воля, міг би довести, що Тимошенко відповідальна за плями на Місяці».

На зауваження стосовно того, що США заблокували Ренату Кузьміну в'їзд до їхньої країни, відмовивши йому у візі, і на запитання, чи розглядає ЄС застосування подібних санкцій щодо певних українських діячів, Е.Брок відповів: «Так, ми теж можемо так зробити. У випадку Білорусі та Сирії це вже сталося. І якщо так буде відбуватися далі, то це торкнеться пана Кузьміна. Ми будемо змушені вжити заходів проти тих, хто систематично руйнує принципи правової держави».

За словами Е.Брока, на порядку денному саміту Україна-ЄС 25 лютого «будуть теми браку реформ в галузі юстиції, давно обіцяних реформ Генеральної прокуратури, а також теми виборчого права та справедливих виборів. Це частина передумов, які мають бути виконані для того, щоб Угода про асоціацію була підписана у Вільнюсі наприкінці листопада. Це передбачено рішеннями Ради міністрів закордонних справ ЄС та Європарламенту. І поки цього не станеться, не буде жодних зрушень у питанні асоціації. Сподіваюся, що Україна погоджується з такими умовами. Коли я говорю з політиками, вони ставляться до цього з розумінням. Однак заступник генпрокурора Кузьмін проводить власну політику. В мене склалося враження, що він - найвпливовіша людина в Україні».

За словами Е.Брока, «до вільнюського саміту Київ має провести низку реформ, які я частково перерахував. І я не бачу прогресу в цій сфері, а бачу, навпаки, погіршення. І слід з'ясувати, чи хочуть цього справді Президент Янукович та прем'єр Азаров. Місяць тому я розмовляв з Азаровим, і почув запевнення, що він вважає європейську хартію правильною. Однак, тоді він має знайти сили та вплинути на Кузьміна».

На запитання, чи розглядають у Європі якісь практичні кроки щодо порятунку Ю.Тимошенко, Е.Брок зазначив, що «український уряд знає, що практичні шляхи існують. Йому добре відомі відповідні пропозиції. Я не хочу їх зараз озвучувати. Але в українського керівництва існує можливість ці питання вирішити по-людськи. Мене дивує, що воно цього не робить».

Коментуючи наміри європейських політиків спростити візовий режим між Україною та ЄС, Е.Брок висловив думку, що «це, безумовно, важливий крок. Ми не хочемо карати українців. Але було б особливо цікаво, якби люди на кшталт Кузьміна не отримували б візу».