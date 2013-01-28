Рибак «відзвітував» Жириновському: У ВР - 125 друзів Росії

Про це сказав голова Верховної Ради Володимир Рибак під час зустрічі з керівником фракції ЛДПР Держдуми Росії Володимиром Жириновським, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За словами В.Рибака, українсько-російське стратегічне партнерство потрібно розвивати і поглиблювати.

Він зазначив, що подальший розвиток двосторонньої співпраці не суперечить євроінтеграційним прагненням України. За його словами, основний ринок України - в Російській Федерації, вітчизняний експорт до Росії становить 60 млрд грн. Разом з тим, сказав В.Рибак, Україна має запроваджувати європейські стандарти в усіх сферах життєдіяльності країни.

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Голова Верховної Ради також подякував російській стороні за активну участь її представників у міжнародному спостереженні за виборами до Верховної Ради, зазначивши, що для України дуже важлива всебічна об’єктивна оцінка виборчого процесу.

В.Рибак також підтвердив наміри відвідати Росію з офіційним візитом на запрошення голови Державної думи Федеральних зборів РФ Сергія Наришкіна.

У свою чергу, В.Жириновський зазначив, що у депутатів Держдуми «найтепліші почуття до України». «Україна для нас - не просто сусід», - сказав він.

В.Жириновський висловив думку про важливість подальшої інтенсифікації двосторонніх міжпарламентських контактів, а також розвитку співпраці у транспортній та туристичній сферах.