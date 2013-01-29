Вилучений у турка самовар передадуть до музею (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської митниці.

Відносно громадянина Туреччини, який летів рейсом Дніпропетровськ — Стамбул, був складений протокол про порушення митних правил. На кришці вилученого самовара було вибите клеймо “Тула 1949”.

На запит дніпропетровських митників мистецтвознавці Дніпропетровского національного історичного музею імені Яворницького провели експертизу самовару. Згідно з висновком, самовар має історико-культурне та музейне значення, є зразком продукції радянських часів та характерним предметом побуту населення ХІХ — половини ХХ століття.

За рішенням суду предмет контрабанди у громадянина Туреччини конфісковано на користь України.

“Невдовзі рідкісний тульський самовар поповнить колекцію одного з музеїв Дніпропетровщини”, - йдеться у повідомленні прес-служби Дніпропетровської митниці.