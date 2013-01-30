Політолог: опозиція розраховує, що економічна криза «зжере владу»

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання політичний експерт Володимир Цибулько висловив на прес-конференції у Києві.

“Розрахунок ведеться на те, що економічна криза зжере цю владу і тоді на розчищене поле прийде “Батьківщина” на чолі з Турчиновим і Яценюком”, - сказав він.

В.Цибулько також висловив переконання, що єврочиновники починають втомлюватися від теми Ю.Тимошенко.

“Гра опозиції на її персоні. Вона затьмарює інші питання”, - зауважив експерт і додав, що в темі “політв’язнів”, окрім Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, є й інші імена.

Також, на думку В.Цибулька, опозиція у парламенті нового скликання навіть не спробувала створити більшість.

«Без боротьби фактично було здано більшість. Тобто, поборотись, спробувати створити більшість на основі опозиційного об’єднання – навіть не було спроби», - сказав він.

У свою чергу директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов висловив переконання, що справа Ю.Тимошенко паралізувала усю опозицію, крім ВО “Свобода”.