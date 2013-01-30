Політолог: Відмова Тимошенко виконувати рішення суду - свідчення її непослідовності

«В принципі, Тимошенко ніколи не приховувала зневаги до українських судів, завжди говорила з пієтетом відносно європейської Феміди. Заява про те, що вона не буде виконувати рішення Гамбурзького суду, виплачувати судові витрати говорить про те, що вона діє абсолютно хаотично і непослідовно», - вважає політолог.

При цьому, за його словами, Тимошенко покладала великі надії на європейські судові інстанції, і відмова суду Гамбурга стала для неї ударом.

«Для неї всі в Україні були ворогами, тепер же вороги і в Європі. Тепер Тимошенко найбільше воліє повернути своє ім'я в інформаційні стрічки, в інформаційний простір. Тому не здивуюся, якщо вона заявить, що суд Гамбурга куплений Партією регіонів, а якщо Європейський суд не задовольнить її вимоги, то Тимошенко скаже, що його купив сам Янукович», - додав Бондаренко.

Нагадаємо, що 23 січня Окружний суд Гамбурга відмовив екс-прем'єру Юлії Тимошенко в позові проти прем'єр-міністра Миколи Азарова. Вона вимагала заборони говорити про її причетність до злочинних дій екс-прем'єра Павла Лазаренка.