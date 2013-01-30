Опозиція готова оплатити світло у ВР заради позачергової сесії

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови партії “Батьківщина” Олександр Турчинов сказав сьогодні на прес-конференції.

Він зазначив, що завтра на зборах йтиметься, зокрема, про рішення щодо висловлення недовіри спікеру парламенту В.Рибаку.

За словами О.Турчинова, голова ВР не скликав позачергову сесію, оскільки Президент Віктор Янукович «не дав дозвіл на її проведення».

«Голова Верховної Ради Рибак є сьогодні не головою Верховної Ради, а просто представником Партії регіонів, президії. І він не виконує ні Регламент, ні Конституцію, ні законодавство України», - переконаний О.Турчинов.

Він заявив, що будь-які пояснення В.Рибака щодо відсутності достатньої кількості підписів народних депутатів під документом з вимогою скликати позачергову сесію ВР “не відповідає дійсності”. За словами О.Турчинова, в опозиції є копія документу, в якій відділ кадрів ВР підтверджує, що необхідні 150 підписів народних депутатів були у відповідному документі.

Він також назвав недолугими заяви В.Рибака про необхідність значної суми коштів на проведення позачергової сесії. О.Турчинов наголосив, що видатки “максимум включають витрати на світло у ВР”.

“Більше видатків для проведення позачергової сесії мені невідомо. Тому максимально йдеться про 500 грн, якщо у ВР їх не вистачає, то ми готові їх зібрати”, - сказав він.

О.Турчинов підкреслив, що опозиційні депутати для прибуття на позачергову сесію “не потребують ні літаків, ні гелікоптерів”.

Він наголосив, що працівники апарату та секретаріату парламенту перебувають на своїх робочих місцях, тому про жодні великі витрати не йдеться.

Як повідомляв УНІАН, три опозиційні фракції зібрали й 24 січня офіційно передали голові парламенту понад 150 підписів за проведення позачергової сесії для створення Тимчасової слідчої комісії ВР щодо порушень Конституції при ув’язненні екс-прем’єра Юлії Тимошенко та колишнього глави МВС Юрія Луценка, розгляду питання політичної відповідальності керівників МВС та СБУ та висловлення недовіри генеральному прокурору.

Згідно з Регламентом парламенту, голова Верховної Ради у семиденний термін після отримання такої вимоги має оголосити про скликання позачергової сесії.

Разом з тим голова ВР В.Рибак 25 січня заявив, що з проведенням позачергової сесії парламенту виникли складнощі у зв'язку з достовірністю підписів народних депутатів.

Він підкреслив, що розпорядження про проведення позачергової сесії парламенту не буде підписано, якщо підтвердиться інформація про фальсифікацію підписів деяких депутатів.

Також В.Рибак зазначив, що на позачерговій сесії не буде ухвалено жодних рішень, оскільки у її ініціаторів немає необхідних 226 голосів. Разом з тим, наголосив він, її проведення коштуватиме бюджету понад 3 млн 600 тис. грн.

29 січня у прес-службі парламенту повідомили, що Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради дано доручення встановити законність ініціативи щодо проведення позачергової сесії.