5 лютого о 19.30 прямий ефір соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою на тему: “Бізнес в Україні: pro bono publico?”.

5 лютого о 19.30 в прямому ефірі соціального ток-НЕшоу «Київський форум» на «Центральному каналі» (КДР ТРК) відбудеться обговорення теми “Бізнес в Україні: pro bono publico?”.

Автор та ведуча програми – Рена Назарова.

До участі запрошені: міністр соціальної політики Н. Королевська, голова Федерації профспілок України Ю.Кулик, народні депутати України А.Кінах, О.Продан, голова НСЖУ О.Наливайко, заступник голови Ради ФРУ Г.Безлюдна, голова правління Центру розвитку корпоративної соціальної відповідальності М.Саприкіна, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Є.Бистрицький, представники Української мережі Глобального договору ООН, спільноти СВБ, громадських організацій, бізнесмени, журналісти.

Основна тема обговорення – становлення та розвиток соціально-відповідального бізнесу в українських реаліях, налагодження діалогу між бізнесом та суспільством на національному рівні.

Також гості в студії обміняються думками щодо основних напрямів державної політики, які на сьогодні стимулюють корпоративну суспільну відповідальність та потребують своєї реалізації на всіх рівнях соціального партнерства.

Акредитація журналістів за телефоном: (066) 405-14-55 до 04.02.2013 (Бойко Юлія).

Якщо Вас зацікавила тема майбутньої програми, Ви можете стати учасником живої дискусії в студії під час прямого ефіру. Для цього, будь-ласка, заповніть форму реєстрації на сайті «Київського форуму» (http://kiev-forum.org/i-want-on-air/)