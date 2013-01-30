У Кабміні пояснили, через кого нотаріуси можуть втратити свідоцтво

Відповідні зміни до урядової постанови, якою затверджене Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, були розроблені Міністерством юстиції та ухвалені сьогодні, 30 січня, під час засідання Кабміну, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, змінами передбачено, що питання анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю можуть розглядатись Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату за поданням Нотаріальної палати України. У попередній редакції Положення право вносити відповідні подання мали лише головні управління юстиції в областях.

За словами О.Лавриновича, вказані зміни розроблялися з метою забезпечення належного виконання положень статті 10 нової редакції закону «Про нотаріат». Цією статтею було визначено, що питання анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю може розглядатись Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату за поданням Нотаріальної палати України.

Міністр нагадав, що, відповідно до нової редакції закону «Про нотаріат», Нотаріальна палата України є організацією, яка здійснює професійне самоврядування у сфері нотаріату. У разі неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики Нотаріальна палата України має право зробити подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.