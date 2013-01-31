Адвокат Тимошенко впевнений, що завтра йому морочитимуть голову

Таке переконання в коментарі кореспондентові УНІАН висловив сам О.Плахотнюк, говорячи про отриману сьогодні відповідь Генпрокуратури на його запит із вимогою дати можливість ознайомитися з матеріалами цієї справи.

«Практично дослівно вони відповіли, що так, дамо ознайомитися, але з тими (матеріалами - УНІАН), які не заважатимуть подальшому розслідуванню. Я практично впевнений, що все, що стосується Щербаня, не дадуть», - сказав О.Плахотнюк.

Відповідаючи на запитання, про яке розслідування йдеться, якщо Генпрокурор Віктор Пшонка заявляв про його завершення, О.Плахотнюк сказав: «Про що ця відповідь, я дізнаюся тільки завтра вранці, коли піду туди особисто».

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«Новий КПК дає можливість знайомитися з матеріалами до закінчення, але там є маленька зноска: слідчий може відмовити, якщо вважатиме, що ознайомлення заважатиме подальшому розслідуванню справи. І що це значить - це на розсуд слідчого. Слідчий може в принципі навіть не мотивувати. Хоча тут незрозуміла ситуація, якщо керівництво Генеральної прокуратури заявляє, що слідство завершене», - висловив здивування О.Плахотнюк.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня, і підозрюваними в організації цього злочину є Юлія Тимошенко і екс-прем’єр Павло Лазаренко.

29 січня захисники екс-прем’єр-міністра України О.Плахотнюк та Сергій Власенко заявили, що досі не отримали доступу до матеріалів справи, за якою Ю.Тимошенко висунуто обвинувачення у причетності до вбивства у 1996 році народного депутата Є.Щербаня.

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Того ж дня начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Андрій Курись заявив, що до сьогодні жодного клопотання від адвокатів Ю.Тимошенко не надходило.

«Зокрема, клопотання про отримання матеріалів кримінальної справи надійшло до нас лише сьогодні. Воно буде розглянуто у встановлений законом строк, а матеріали відповідно будуть надані захисту», - сказав він.

Сьогодні О.Плахотнюк заявив, що Ю.Тимошенко ще 24 січня письмово попросила Генеральну прокуратуру надати їй для ознайомлення матеріали справи про вбивство Є.Щербаня, однак не отримала відповіді на своє прохання.