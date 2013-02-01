Азаров не збирається подавати зустрічний позов до Тимошенко

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

Зокрема, коментуючи відмову Окружного суду Гамбурга в задоволенні позову Ю.Тимошенко, а також зобов'язання сплатити судово-процесуальні витрати у розмірі 300 тис. євро, М.Азаров сказав: "Не я ініціював цей позов. І, відверто кажучи, я довгий час не знав про те, що проти мене є позов і він розглядається судом міста Гамбурга. А коли мені про це повідомили, й тим більше про суму позову за так звану моральну шкоду, я був щиро здивований. Я був упевнений у своїй правоті, тому що те моє інтерв'ю, яке я давав німецькій телепрограмі АРД, я засновував на документальних матеріалах американської юстиції, що були у мене".

За словами М.Азарова, ці документи були необхідним чином завірені й підтверджені відповідною печаткою й підписами американських посадовців.

"Тому я анітрохи не сумнівався в достовірності цього документа. Природно, що суд Гамбурга відмовив у позові Тимошенко і підтвердив правоту моїх висловів. Я не збираюся подавати ніяких зустрічних позовів, але вважаю, що це рішення суду в незалежному європейському суді має розплющити очі багатьом, в Україні перш за все, на те, що собою являє пані Тимошенко, й більшою мірою довіряти як правоохоронним органам, так і посадовцям України, які наводять ті або інші факти", - сказав М.Азаров.

Крім того, прем'єр-міністр порадив українським опозиціонерам ознайомитися з рішенням цього суду й поставити собі питання: вони його вважають об'єктивним чи ні.

"А якщо вважають, то їхня позиція повинна змінитися стосовно пані Тимошенко чи ні? Факти, які б вони не були, треба визнавати, а не огульно заперечувати. Ви радите виграти справу, отримати компенсацію за моральну шкоду, а гроші віддати на благодійність. Я боюся, що ми цього не дочекаємося. Тому не варто марно витрачати час", - зазначив М.Азаров.

Як повідомлялося, Окружний суд Гамбурга відмовив у задоволенні позову Ю.Тимошенко до М.Азарова, а також зобов'язав Ю.Тимошенко сплатити судово-процесуальні витрати в розмірі 300 тис. євро.

Цей позов Ю.Тимошенко подавала наприкінці серпня 2012 року. В своєму позові екс-прем'єр вимагала заборонити М.Азарову робити заяви про її причетність до корупції в зв'язку зі справою Павла Лазаренка, розслідуваною американською юстицією.