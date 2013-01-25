КМУ: Суд Гамбурга підтвердив, що Азаров міг звинувачувати Тимошенко в корупції

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

У повідомленні йдеться, що «німецькі адвокати, які діяли за довіреністю прем'єр-міністра України Миколи Азарова, офіційно отримали рішення Земельного суду Гамбурга та передали його главі українського уряду».

«Рішенням у справі №324 О 486/12 судді - голова Земельного суду Кефер, судді Мітлер та Еленброк - відхилили позов Юлії Тимошенко до Миколи Азарова», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що «Тимошенко позивалася щодо припинення протиправних дій, які нібито полягали у розповсюдженні Миколою Азаровим інформації про її причетність до корупції у зв'язку зі справою Павла Лазаренка, розслідуваною американською юстицією. Також вона вимагала сплатити їй 300 тисяч євро нібито завданих збитків».

«У червні 2012 року в прямому ефірі німецького телеканалу АRD Прем'єр-міністр Микола Азаров (у відповідь на запитання, чи не є українське правосуддя вибірковим щодо Тимошенко) спитав, чи довіряють німецькі журналісти американському правосуддю? Отримавши ствердну відповідь, Микола Азаров продемонстрував позов Департаменту юстиції США у справі Лазаренка, пояснив, що це документ американської юстиції, а не української, і в ньому Тимошенко згадується як співучасниця Павла Лазаренка, засудженого у справах щодо шахрайства, відмивання грошей і корупції. Цей документ Микола Азаров передав журналістам АRD», - повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ і додав, що «незалежний німецький суд ретельно дослідив обставини справи, надані документи та аргументи заявниці і відхилив позов».

«Земельний суд Гамбурга не знайшов підстав вважати заяву прем'єр-міністра України недостовірною», - підкреслюється в повідомленні і наголошується: «Навпаки, в рішенні суду зазначено, вона визначена як одна із співучасників Лазаренка в відмиванні коштів, корупції та інших злочинах, в багатьох місцях висновку Департаменту юстиції США відображена її участь у діяннях, за які Павло Лазаренко був засуджений. І Тимошенко має це визнати - спеціально зазначає гамбурзький суд».

Суд також висловив припущення, що кримінальну справу проти Ю.Тимошенко у США не було порушено через її українське громадянство та перебування не на території США, а в Україні.

«Таким чином, відхилений позов Тимошенко став першим випадком, коли суд великої європейської держави визнав, що є підстави підозрювати Юлію Тимошенко у співучасті Павлу Лазаренку у справах, за які він був засуджений», - підсумовує Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як повідомлялося, 23 січня деякі ЗМІ повідомили, що Окружний суд Гамбурга відмовив у задоволенні позову Ю.Тимошенко до М.Азарова, а також зобов'язав Ю.Тимошенко сплатити судово-процесуальні витрати в розмірі 300 тис. євро. За їх інформацією, цей позов Ю.Тимошенко подавала наприкінці серпня 2012 року. У своєму позові екс-прем'єр вимагала заборонити М.Азарову робити заяви про її причетність до злочинів екс-прем'єра Павла Лазаренка.

24 січня захисник екс-прем'єр-міністра, народний депутат С.Власенко спростував інформацію про те, що Ю.Тимошенко програла суд в Гамбурзі М.Азарову.

“Я можу офіційно заявити, що ця інформація тотально не відповідає дійсності. Це неправдива інформація”, - сказав С.Власенко.