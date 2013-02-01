Азаров пообіцяв, що «Вітіні тисячі» скоро повернуться

Виплата компенсацій вкладникам Сбербанку СРСР на картки незабаром буде поновлено, повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

"Хочу заспокоїти: хто отримав відповідну пластикову картку як вкладник банку колишнього СРСР, найближчим часом Міністерство фінансів перерахує необхідні кошти на рахунки в "Ощадбанку", й ці виплати буде поновлено", - написав М.Азаров у відповідь на повідомлення про те, що компенсаційні кошти перестали надходити на картки.

Він також повідомив, що про дату початку виплат буде зроблено спеціальне повідомлення.

Як повідомляв УНІАН, вперше поверненням вкладів Сбербанку СРСР зайнявся уряд Юлії Тимошенко в 2008 році. Розмір компенсаційного платежу становив 1 тис. грн. Обсяг виплачених компенсацій становив 5,8 млрд грн.

Із 1 червня 2012 року повторно почалися виплати вкладникам Сбербанку СРСР у відділеннях «Ощадбанку». Планувалося, що вклади будуть відшкодовані близько 6 млн громадян, які не встигли отримати компенсацію в 2008 році. Станом на 26 грудня установи «Ощадбанку» провели компенсаційні виплати 5,3 млн вкладників і їхнім спадкоємцям на загальну суму 4,5 млрд грн.

У вересні 2012 року передбачалося, що в 2013 році на компенсаційні виплати вкладникам Сбербанку СРСР буде направлено 8 млрд грн, сума виплати збережеться на рівні 1 тис. грн одному вкладнику.

Разом із тим 4 грудня на засіданні Верховної Ради під час відповіді на запитання при представленні проекту бюджету на 2013 рік заступник міністра фінансів Анатолій М‘ярковський відмовився назвати точну цифру асигнувань, закладених у бюджеті-2013 на компенсацію вкладів Сбербанку СРСР, зазначивши лише, що на обслуговування державного боргу й виплату знецінених заощаджень загалом передбачено 35 млрд грн.