Колишній бютівець очолив нову партію

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, з’їзд партії, в роботі якого взяли участь 150 делегатів, відбувся сьогодні у Києві.

Як заявив під час виступу новообраний голова партії С.Міщенко, наше головне завдання - не гратися в опозицію і створювати видимість боротьби, а докорінно змінити Україну і зробити її європейською державою.

«Перед сьогоднішнім з’їздом я мав зустрічі з тисячами людей. І не лише у моєму окрузі. Остання така зустріч у мене відбулася вчора в Бориспільському районі, де разом з громадою ми захищали сільську лікарню. І головне, чого вимагають люди – це Справедливості. Тому сьогодні ми ухвалили рішення назвати нашу партію «Справедливість», - наголосив С.Міщенко.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті шостого скликання С.Міщенко входив до складу фракції “БЮТ-Батьківщина”, однак коли дізнався, що не потрапив до прохідного місця у виборчому списку Об'єднаної опозиції, вийшов з фракції і балотувався до Верховної Ради в одному з мажоритарних округів на Київщині як самовисуванець. Після обрання до парламенту він заявив, що не збирається вступати до парламентської більшості і залишатиметься в опозиції.