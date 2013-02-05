Зустріч Януковича з Кваснєвським та Коксом завершилася

Про це інформує прес-служба Президента України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні А.Кваснєвський та П.Кокс зустрічалися з ув'язненою екс-прем'єром Юлією Тимошенко у харківській лікарні.

*** Місія Європарламенту на чолі з А.Кваснєвським та П.Коксом працює в Україні з червня 2012 року. Вона відстежує ситуацію щодо справ Ю.Тимошенко та інших представників української опозиції і колишніх урядовців.