Литвин: в українському політикумі пообіцяти і кинути - ознака найвищого пілотажу

Лідеру однойменного блоку Володимиру ЛИТВИНУ зрозуміло, чому в Україні точиться боротьба за посаду прем’єр-міністра. Про це він заявив сьогодні, виступаючи перед делегатами XII звітно-виборчої конференції Житомирської обласної організації Народної партії України, лідером якої він є.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку В.ЛИТВИНА, посада прем’єр-міністра - це «найнижчий щабель перед президентською на наступних виборах».

В.ЛИТВИН зауважив, що наразі в Україні «йде розмова про те, хто кого підтримає, хто кого не буде підтримувати, хто буде висуватись, а хто не буде висуватись під час наступних президентських виборів».

Політик також закинув політикам «невміння та небажання дотримуватись даних раніше обіцянок. «Всі сказані слова та всі підписані заяви політиків нічого не варті, бо в українському політикумі пообіцяти і кинути - це ознака найвищого пілотажу», - сказав В. ЛИТВИН.

При цьому він наголосив, що на його переконання, Народна Партія не повинна брати участі «в усіх цих ігрищах, щоб не бути гарматним м’ясом та розмінною монетою, коли пани скубуться чи б’ються, бо тоді чуби будуть тріщати у народників».