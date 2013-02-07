Свободівці та громадські активісти блокують всі входи до Київради

Представники ВО “Свобода” та активісти з організацій “Свідомо” і “Громадянська позиція” намагаються заблокувати входи в Київраду, щоб організувати зустріч з депутатами міськради і провести переговори щодо вимоги забезпечити доступ для киян на її засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, через центральний вхід до будівлі змогли прорватися близько десяти людей, серед яких Єгор Соболєв, Ігор Луценко.

За їх словами, вони спробують потрапити на засідання Київради, яке проходитиме на 4-му поверсі, але для цього треба пройти кілька пунктів охорони.

Крім того, інші представники “Свободи” та громадських організацій пішли до ще одного входу в будівлю Київради і намагаються його заблокувати для проходу депутатів.

За кілька хвилин має розпочатися брифінг секретаря Київради Галини Гереги щодо порядку денного сьогоднішнього засідання Київради, на якому буде розглядатись бюджет столиці на поточний рік.

О 10-й має розпочатись саме засідання Київради. Наразі частина депутатів вже перебуває в сесійній залі.