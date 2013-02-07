Тимошенко вимагає особистої присутності на допитах свідків у справі Щербаня

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у клопотанні Ю.Тимошенко до Печерського райсуду Києва, яке сьогодні на брифінгу перед харківською лікарнею зачитав захисник екс-прем’єра Сергій Сас.

“З урахуванням грубого порушення судом зазначених мною вимог чинного національного і міжнародного законодавства, також мого права бути присутньою на допитах свідків, керуючись ч.2 ст. 232 Кримінального процесуального кодексу України, заперечую проти здійснення досудового розслідування, в тому числі допиту свідків, під час якого я буду перебувати дистанційно. Вимагаю припинити порушення моїх прав на захист, вимагаю проводити допит свідків виключно за моєю особистою присутністю у залі судових засідань і заявляю про своє бажання брати особисту участь у допиті всіх так званих свідків, яких захоче допитати у судовому засіданні сторона обвинувачення”, - йдеться у клопотанні Ю.Тимошенко.

С.Сас підкреслив, що Ю.Тимошенко також вимагає повідомляти її про проведення допитів свідків у встановлений законом термін — за три доби до початку.

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Як повідомляв УНІАН, 18 січня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня, і підозрюваними в організації цього злочину є Ю.Тимошенко і екс-прем'єр Павло Лазаренко.

6 лютого слідчий суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич перенесла слідчі дії у режимі відеоконференції у рамках справи про вбивство Є.Щербаня на прохання Ю.Тимошенко на 7 лютого на 14.00.

Адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк повідомив, що екс-прем’єр готова брати участь у слідчій дії, яку запланувала проводити слідчий суддя О.Царевич, однак не в режимі відеоконференції, а безпосередньо.

«Вона обов’язково хоче брати участь у слідчій дії, але безпосередньо. Варіанти є, КПК передбачає. Можна виїзне засідання провести, можна забезпечити її участь у судовому засіданні, якщо це можливо», - зазначив О.Плахотнюк.