Азаров: Україна і ЄС знаходяться за кілька кроків від асоціації

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров сьогодні під час зустрічі з комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

“Дорожньою картою європейської інтеграції України має стати Угода про асоціацію між Україною та ЄС, яку ми розглядаємо як комплексну програму масштабних перетворень всередині країни. Сьогодні ми за кілька кроків до її підписання, останніх та дуже відповідальних кроків”, - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що ці кроки стали предметом надзвичайно складного компромісу, досягнутого між державами членами ЄС і закріпленого висновками Ради Європи. “Для нас це не нові завдання, по суті, більшість з них були і залишаються актуальними і передбачені порядком денним роботи української влади”, - підкреслив М.Азаров.