Допит свідка у справі Щербаня перенесли через відсутність Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила в судовому засіданні в Апеляційному суді м. Києва слідчий суддя Печерського суду Оксана Царевич, задовольнивши таким чином відмову Ю.Тимошенко від проведення судового засідання в режимі відео-конференції, а не при особистій присутності в суді.

Водночас у рішенні суд зобов’язав відповідні правоохоронні органи забезпечити доставку Ю.Тимошенко до залу суду.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня, і підозрюваними в організації цього злочину є Ю.Тимошенко і екс-прем'єр Павло Лазаренко.

6 лютого слідчий суддя Печерського районного суду Києва О.Царевич перенесла слідчі дії у режимі відео-конференції у рамках справи про вбивство Є.Щербаня на прохання Ю.Тимошенко на 7 лютого на 14.00.

Адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк повідомив, що екс-прем’єр готова брати участь у слідчій дії, яку запланувала проводити слідчий суддя О.Царевич, однак не в режимі відео-конференції, а безпосередньо.

«Вона обов’язково хоче брати участь у слідчій дії, але безпосередньо. Варіанти є, КПК передбачає. Можна виїзне засідання провести, можна забезпечити її участь у судовому засіданні, якщо це можливо», - зазначив О.Плахотнюк.

Учора, 7 лютого, Ю.Тимошенко, яка зараз перебуває в стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, направила клопотання з вимогою особистої присутності на допитах всіх свідків у справі про вбивство Є.Щербаня.