Експерт: Ніякої євроінтеграції не буде ні навесні, ні восени

Ніякого поглиблення інтеграції України з Європейським союзом навіть за умови підписання угоди про асоціацію не відбудеться, адже після підписання угода ще має бути ратифікована парламентами європейських країн. Про це в ефірі «5 каналу» заявив директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайло Погребинський.

«Я вважаю, що ніякої євроінтеграції не буде не навесні, не восени. Навіть ухваленні рішення про асоціацію, навіть якщо воно буде підписано восени, воно не буде ратифіковане, принаймні - найближчі два роки. Навіть якщо воно буде ратифіковане - це зовсім нічого не означає. Ніяких зобов'язань Європейський союз по відношенню до України, яка знаходиться в критичному стані, в сенсі економіки, допомоги Україні не бере на себе і не візьме. Тому, Україні доведеься виплутуватися зі своїх проблем самостійно. Очевидно, що ресурсів Україні для цього мало і потрібно шукати шляхи, для того, щоб вийти з цього скрутного становища», - заявив Погребинський