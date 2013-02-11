ЦВК розігнала тернопільський виборчком

Сьогодні Центральна виборча комісія ухвалила рішення про припинення повноважень Тернопільської територіальної виборчої комісії за допущені нею систематичні порушення виборчого законодавства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО "Свобода".

"Центральна виборча комісія ухвалила рішення, в якому встановлено факти систематичного порушення Тернопільською ТВК Конституції та Закону України «Про вибори депутатів Верховної ради АР Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів", - зазначили у прес-службі, додавши, що відповідну постанову озвучив член ЦВК Валерій Шелудько.

Крім того, за інформацією прес-служби, також у ЦВК розглянули питання про визнання депутатів від Всеукраїнського об’єднання "Свобода" такими, що обрані (згідно з виборчим списком), замість тих, що перейшли з Тернопільської обласної ради в ради інших рівнів.