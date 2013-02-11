ЦВК розігнала тернопільський виборчком
ЦВК розпустила Тернопільську ТВК за систематичні порушення.
Сьогодні Центральна виборча комісія ухвалила рішення про припинення повноважень Тернопільської територіальної виборчої комісії за допущені нею систематичні порушення виборчого законодавства.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО "Свобода".
"Центральна виборча комісія ухвалила рішення, в якому встановлено факти систематичного порушення Тернопільською ТВК Конституції та Закону України «Про вибори депутатів Верховної ради АР Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів", - зазначили у прес-службі, додавши, що відповідну постанову озвучив член ЦВК Валерій Шелудько.
Крім того, за інформацією прес-служби, також у ЦВК розглянули питання про визнання депутатів від Всеукраїнського об’єднання "Свобода" такими, що обрані (згідно з виборчим списком), замість тих, що перейшли з Тернопільської обласної ради в ради інших рівнів.