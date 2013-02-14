Євродепутат: Є побоювання, що при новій Єврокомісії асоціацію вже не підпишуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

П.Коваль зазначив, що в нинішньому складі Європейської комісії є досить багато представників, які дуже приязно і дружньо ставляться до України.

“Якщо цього року не буде підписана Угода про асоціацію, то є побоювання, що при майбутньому складі Європейської комісії таке підписання буде неможливим і зацікавлення Україною буде слабкішим. Тому цей рік дійсно є вирішальним”, - сказав П.Коваль.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом на Вільнюському саміті “Східного партнерства” у листопаді поточного року за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також за умови подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.

8 лютого під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві єврокомісар Штефан Фюле зазначив, що Україна і ЄС не повинні втратити шанс підписати Угоду про асоціацію в листопаді 2013 року.