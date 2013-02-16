Заробітчани переказали в Україну 4,3 млрд. доларів

При цьому зазначається, що перерахування минулого року з України становили 737 млн дол. (в еквіваленті). Сума грошових переказів усередині країни - 21,568 млрд грн і 12 млн дол. (в еквіваленті).

За інформацією НБУ, на 1 січня 2013 року на території України здійснювали діяльність з переказу коштів дев'ять внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами України, з яких чотири системи створено банками і п'ять систем - небанківськими установами.

Також на території України функціонувало 23 міжнародних системи переказу коштів, створених нерезидентами. Учасниками таких систем є близько 150 банків України, «Українська фінансова група» і національний оператор поштового зв'язку - «Укрпошта».

На цю тему: Російський центробанк порахував мільярди, які вивозять заробітчани

Як повідомляв УНІАН, за даними дослідження, проведеного Світовим банком, загальносвітовий обсяг грошових переказів від працівників, зайнятих за межами своїх держав, за підсумками 2012 року становитиме 406 млрд дол., що на 6,5% більше торішнього показника.

У числі країн – найбільших роботодавців для іноземних робітників названі США, Росія, Велика Британія і провідні економіки ЄС.

У числі найбільших одержувачів грошових переказів від трудових мігрантів значаться Індія (офіційний обсяг переказів становитиме 70 млрд дол. за підсумками 2012 року), Китай (66 млрд дол.), Філіппіни (24 млрд дол.), Мексика (24 млрд дол.) і Нігерія (21 млрд дол.). У європейському розрізі найбільшими одержувачами грошових переказів названі Польща, Румунія, Боснія і Герцеговина. Дані щодо України в дослідженні СБ не були представлені.