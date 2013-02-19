Експерти: Люди Аделаджі захопили Громадську раду при МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив президент аналітичного центру "Відкрита політика", попередній голова Громадської ради при МЗС Ігор Жданов.

"Фактично реалізовувався сценарій Громадської ради при КМДА, але там вони наштовхнулись на "Свободу" . У нас також могли відбутись бійки, але ми просто на це не пішли", - сказав І.Жданов.

За його словами, 12 лютого представники мережі "Посольство Боже" за попередньою змовою надіслали на установчі збори Громадської ради при МЗС понад 200 делегатів через формально зареєстровані громадські організації. І.Жданов констатував, що це дозволило забезпечити фактичну більшість при прийнятті рішень щодо обрання нового керівництва та складу Громадської ради. Він зазначив, що присутня на зборах більшість вдавалась до численних порушень у ході засідання, а також нагадав, що у попередні роки представники мережі "Посольство Боже" вже намагались захопити Громадську раду при МЗС.

І.Жданов додав, що жодна з 60 авторитетних експертних громадських організацій, що опікуються питаннями міжнародної політики, не потрапили до нового складу Громадської ради при МЗС.

У зв'язку з чим, за його словами, понад 20 профільних експертів підписали звернення до міністра закордонних справ Леоніда Кожари, прем'єр-міністра України Миколи Азарова та Президента України Віктора Януковича із проханням внести зміни до Постанови уряду №996, які б унеможливили захоплення Громадських рад при органах виконавчої влади, а також не легітимізувати новий склад та керівництво ГР при МЗС.