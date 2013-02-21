ПР пропонує позбавляти депутатів мандата за три прогули

Про це Олександр Єфремов заявив на брифінгу у ВР.

Пропозиція ПР полягає у тому, щоб позбавляти депутатського мандата того депутата, який протягом трьох сесійних засідань не з’являється на роботу у ВР.

"У такому разі у спікера парламенту чи у 226 депутатів має з’явитись право звернутись до суду з вимогою позбавити такого народного депутата депутатського мандата", - сказав Єфремов.

Лідер ПР каже, що це, фактично, виконання норми КЗПП, яким передбачене право начальника звільняти працівника за прогули роботи.

Проте ПР пропонує розглядати цю пропозицію разом із законопроектом про відповідальність народних депутатів за блокування роботи ВР, грунтованим на тому самому принципі позбавляння мандата, за перешкоджання роботі ВР.

"Але ця пропозиція не викликала особливого ентузіазму у наших колег з опозиції", - підсумував Єфремов сьогоднішні переговори представників фракцій ВР.