Янукович попросив тюремників забрати камери з палати Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

“Виникло питання, застереження щодо зняття (демонтажу — УНІАН) відеокамер, ще якісь питання. Такі питання, я вважаю, що я маю право висловити свою точку зору”, - сказав Президент.

Водночас він зауважив, що несуть відповідальність ті посадовці, які відповідають по закону за умови утримання ув’язнених.

“Я їм не можу наказувати: ви оце зробіть, тоді я буду відповідати... Розумієте. Але висловити свою точку зору я зобов’язаний. Тому, я вважаю, що такі питання як створення умов, наприклад для Ю.Тимошенко, які вона вимагає, які реально можна зробити — я б прибрав ці камери, щоб не дратувати нікого”, - сказав Президент, висловивши переконання, що його мають почути в цьому питанні.

“Я дуже б хотів, щоб вони мене почули і це зробили”, - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2012 року Ю.Тимошенко була госпіталізована з Качанівської виправної колонії до ЦКЛ «Укрзалізниці».

8 січня 2013 року Ю.Тимошенко оголосила акцію громадянської непокори. "Щоб зменшити в суспільстві страх перед вашим режимом, щоб ще раз сказати, що ви принижуєте і руйнуєте Україну, я оголошую свою особисту акцію громадянської непокори. Саме таке моє право передбачене ч. 5 ст. 55 Конституції України. На сьогодні це єдине моє право, яким я можу зараз скористатися", - написала Ю.Тимошенко в своєму листі В.Януковичу.

Зокрема, екс-прем'єр вимагає припинити відеоспостереження за нею, постійну присутність конвоїрів-чоловіків, а також дозволити здійснювати телефонні дзвінки.

1 лютого донька екс-прем'єра Євгенія Тимошенко висловила обурення, що тюремники не виконали жодної із законних вимог Ю.Тимошенко, оголошених нею 8 січня.

"Я знову відвідувала маму. Вона дотепер перебуває в душовій кімнаті, постійно лежить на залізному тапчані. На жаль, жодних зрушень у виконанні її вимог немає", - сказала Є.Тимошенко.