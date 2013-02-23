Ющенко спростовує, що ПР фінансувала «Нашу Україну» на виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Ющенко заявив сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання про те, що існує підтвердження фінансування виборчої кампанії партії ”Наша Україна” Партією регіонів, яке озвучив колишній член партії Сергій Бондарчук.

”Я б вам радив не реагувати на те, що буде говорити цей пан. Ми направили звіт до Центральної виборчої комісії, як фінансувалася кампанія, щоденний по надходженнях і щоденний за видатками. У нас вся кампанія безготівкова. Цей звіт відкритий”, - сказав В.Ющенко.