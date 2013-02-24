В Одесі доукомлектовують міськраду

Як передає кореспондент УНІАН, свої кандидатури до міськради висунули 23 кандидати: Людмила Варавва (Партія регіонів), Олександр Сомов («Фронт Змін»), Сергій Маргащук (КПУ), Петро Тончев (Партія зелених України), Олександр Луговський (Молодіжна партія України), Наталія Корсакова (Європейська партія України), Денис Свідзінський (Ліберальна партія України), Ірина Вороніна (Народна партія), Сергій Кондрашов (партія «За права людини»), Вікторія Колонтай (Всеукраїнська партія духовності і патріотизму), Марина Ізбаш (партія «Жінки України»), Владислав Усов (партія «Батьківщина»), Микола Турчак (Соціально-християнська партія), Ігор Вігулярний (Всеукраїнська партія трудящих), Олег Суслов (партія «Робітників і селян»), Ганна Дарчук (Партія селян), Костянтин Колесников (Українська партія честі, боротьби з корупцією і організованою злочинністю), Костянтин Телегін (Соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна»), Володимир Лашманов (партія «Національно-демократичне об'єднання «Україна»), Ігор Карпенко (партія «Інформаційна Україна»), Микола Данилюк (партія екологічного порятунку «ЕКО+25%»), Микола Гірс (Демократична партія України), Ігор Тимощук (ВО «Свобода»).

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого І.Тимощук звернувся до міської виборчої комісії з вимогою зняти з виборчих перегонів кандидата від Партії регіонів Л.Варавву, звинувативши її у підкупі виборців.

В Одеській міській раді 120 депутатів.