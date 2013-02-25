На Банкову заїхав автозак і забрав людей з насосами (додані фото)

Міліція затримала 8 активістів громадської організації «Коаліція учасників Помаранчевої революції» (КУПР), які на вулиці Банковій біля Адміністрації Президента намагалися провести акцію протесту з нагоди третьої річниці інавгурації Віктора Януковича на посаду глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, представники КУПРу намагалися пройти до будівлі Адміністрації Президента, але їм перешкодили працівники міліції.

Зокрема, дві дівчини тримали плакат з написом “Чивокуня, насоси на 4 рік”, вигукуючи при цьому англійською мовою: «Чивокуня, пішов геть!».

Також учасники акції тримали в руках декілька насосів. За словами активістів КУПРу, насоси символізують, що чинна влада вже три роки «надуває» український народ.

В ході акції на Банкову заїхав автозак, в який правоохоронці, застосовуючи фізичну силу, завели всіх учасників акції та повезли до райвідділу міліції для складання адміністративних протоколів.