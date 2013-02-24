У квітні знову можуть виникнути проблеми з трансляцією національного радіо

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Томенко заявив у Полтаві.

«Нещодавнє відключення радіомовлення може повторитися в квітні. Після того, як це сталося, я переконав Кабмін дати кошти. Виділених грошей вистачить лише до квітня. Проте ми цього питання не залишимо осторонь і на комітеті в парламенті розглянемо, і 25 лютого його винесено на розгляд колегії Держтелерадіо. Ми не повинні допустити припинення мовлення і розвалу обласних ТРК», - сказав М.Томенко. Він наголосив, що якщо коштів виділено не буде, то в облТРК можливі скорочення людей і програм.

«Ми також робитимемо все в парламенті, аби радіомережа збільшилася в країні, а не зменшилася», - відзначив М.Томенко.

На його думку, необхідна державна стратегія не тільки збереження, а й розвитку національного радіо в Україні в трьох форматах: УР-1, канал «Промінь» і УР-3 («Культура»).

М.Томенко повідомив, що вимагатиме від Президента на засіданні РНБО найближчим часом розглянути питання інформаційної безпеки.