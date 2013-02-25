Янукович у Європі пообіцяв показати, що Україна зробила для спрощення віз

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив на спільній з Президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу прес-конференції у Брюсселі.

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"Україна фактично завершила виконання першого етапу Плану дій з лібералізації візового режиму, незабаром ми представимо на розгляд Європейської комісії свою останню доповідь щодо прогресу в цій сфері", - сказав він.

В.Янукович сподівається, що це відкриє шлях для ухвалення Європейським Союзом рішення про перехід до другої фрази виконання Україною зазначеного плану дій.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз надав Україні План дій з лібералізації візового режиму на саміті в листопаді 2010 року. Виконання Плану дій повинно стати підставою для скасування візового режиму між Україною і ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства і реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, забезпечення громадського порядку і громадянських прав і свобод.