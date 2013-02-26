Кваснєвський: команда Януковича переконана, що можна бути трішки вагітним

Про це, як повідомляє радіо "Свобода", екс-президент Польщі Александр Кваснєвський сказав у Варшаві під час презентації книжки польського політика Павла Коваля «Між Майданом та Смоленськом».

«Уже після революції я мав нагоду бути з Ющенком у багатьох місцях світу – ми були у Давосі, у Брюсселі, у Вашингтоні. Для нього всі ці двері були ширше відкритими, ніж для Валенси у 90-му році. Кредит довіри до України був вищим, ніж для країн Центрально-Східної Європи у 1989-1990 роках. М’яко кажучи, щоб не образити моїх українських приятелів, ці можливості залишилися не використаними, їх змарнували», – вважає політик.

«Коли йдеться про теперішню українську еліту, команду Януковича, то я думаю, що там переконані в тому, що можна бути трішки вагітним. Тобто, для них ідеальним рішенням було б на 30 відсотків перебувати в Митному союзі, а на 70 – у Євросоюзі», – сказав Кваснєвський.

Свій виступ під час презентації Кваснєвський завершив такими словами: «Я справді вважаю, що майбутнє України вирішуватиме майбутнє Європи, і це не перебільшення».